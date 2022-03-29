Москва, , 15:35 — REGNUM В современной мировой экономике все государства взаимосвязаны, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Цены на продукты Nedelya40.ru

«Процессы на мировых товарных рынках и любые изменения мировых цен влияют на национальные цены независимо от того, является ли данная страна импортером или экспортером.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на большинство видов продовольствия растут с середины 2020 года.

В феврале 2022 года индекс продовольственных цен ФАО был на 3,9% выше январских значений. Особенно быстро растут мировые цены на растительные масла, зерновые, молочные продукты.

Сокращение поставок зерновых на мировой рынок из России и Украины способствовало росту мировых цен и увеличению экспорта из других стран (США, Аргентины, Австралии).

Так, в феврале биржевые котировки на эталонную американскую пшеницу выросли на 2 процентных пункта, по данным ФАО. В начале марта мировые цены на пшеницу обновили 14-летний максимум.

Котировки на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за неделю к 24.03.2022 г. увеличились на 3,7%.

Естественно, данные процессы отражаются на внутренних ценах США на продовольствие.

Рост мировых цен на удобрения, вызванный сокращением их поставок на мировой рынок, оказывает влияние на цены всех продуктов растениеводства, а также (через корма) и на цены продукции животноводства в разных странах.

Повышение мировых цен на энергоносители также затрагивает все страны, провоцируя рост затрат на транспортировку товаров, электроэнергию и отопление промышленных и жилых объектов.

Таким образом, динамика мировых цен на данные товары так или иначе коснется цен продовольственных товаров в разных странах, в том числе и в США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицита продовольствия в США не ожидается, но возможен рост цен на продукты из-за санкций против России, заявила глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз.

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