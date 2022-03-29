В современной экономике все страны взаимосвязаны: рост цен ощутят все
Москва, 29 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В современной мировой экономике все государства взаимосвязаны, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
Nedelya40.ru
Цены на продукты
«Процессы на мировых товарных рынках и любые изменения мировых цен влияют на национальные цены независимо от того, является ли данная страна импортером или экспортером.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на большинство видов продовольствия растут с середины 2020 года.
В феврале 2022 года индекс продовольственных цен ФАО был на 3,9% выше январских значений. Особенно быстро растут мировые цены на растительные масла, зерновые, молочные продукты.
Сокращение поставок зерновых на мировой рынок из России и Украины способствовало росту мировых цен и увеличению экспорта из других стран (США, Аргентины, Австралии).
Так, в феврале биржевые котировки на эталонную американскую пшеницу выросли на 2 процентных пункта, по данным ФАО. В начале марта мировые цены на пшеницу обновили 14-летний максимум.
Котировки на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за неделю
увеличились на 3,7%. к 24.03.2022 г.
Естественно, данные процессы отражаются на внутренних ценах США на продовольствие.
Рост мировых цен на удобрения, вызванный сокращением их поставок на мировой рынок, оказывает влияние на цены всех продуктов растениеводства, а также (через корма) и на цены продукции животноводства в разных странах.
Повышение мировых цен на энергоносители также затрагивает все страны, провоцируя рост затрат на транспортировку товаров, электроэнергию и отопление промышленных и жилых объектов.
Таким образом, динамика мировых цен на данные товары так или иначе коснется цен продовольственных товаров в разных странах, в том числе и в США», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, дефицита продовольствия в США не ожидается, но возможен рост цен на продукты из-за санкций против России, заявила глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз.
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