Рига, , 15:34 — REGNUM В 2021 году в Латвии были начаты уголовные процессы против 45 физических и 5 юридических лиц; конфискованы и возвращены в бюджет государства 5,6 миллиона евро; арестованы финансовые средства на 8,46 миллиона. Об этом сообщил местный портал bb.lv со ссылкой на данные национального Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что главными преступлениями в 2021 году были легализация преступно нажитых средств (19%), дача взятки (14%), преступные деяния в госструктурах и служебный подлог (по 10%), взяточничество и принятие незаконных благ (по 9%), незаконное использование служебного положения и мошенничество (по 7%).

Кроме того, за нарушение антикоррупционного законодательства к административной ответственности было привлечено 222 должностных лица, совокупный штраф составил 40 365 евро. Средняя стоимость штрафа, таким образом, составила около 182 евро.

Как отмечает издание, бюджет самого учреждения в 2021 году составил 8,016 млн евро, что заметно меньше изъятых у коррупционеров средств. Не в последнюю очередь этот показатель связан с большим штатом учреждения — в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией насчитывается 161 штатное место.