Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» отказалась совместно с оппозицией работать над стратегией вступления в Евросоюз и от совместной поездки в Брюссель. Об этом 29 марта заявил в парламенте депутат, лидер партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

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«Чтобы Европа по-другому смотрела на Грузию, нам нужно продемонстрировать единство, а вы говорите единству «нет». Любая политическая сила, любой человек, создающий образ врага внутри страны и не желающий предпринимать шаги к единству, в данном случае является врагом своего собственного государства, Грузии», — заявил Вашадзе.

Он назвал «Мечту» основным препятствием на пути евроинтеграции Грузии. По мнению депутата, власти должны предложить оппозиции варианты сотрудничества. Вашадзе заявил, что ещё не поздно разработать совместный план.

Стоит отметить, что самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) резко критикует «Мечту» за отказ присоединиться к антироссийским санкциям. Неформальный лидер ЕНД, бывший президент Михаил Саакашвили из-за этого призвал свергнуть грузинское правительство.

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