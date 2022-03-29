Ростов-на-Дону, , 15:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону студенты-добровольцы и спасатели будут вести мониторинг ландшафтных пожаров. Для этого в высотных домах установят пожарные посты, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 29 марта.

«На четырёх высотках Ростова (Северный и Западный жилые массивы, центр города) будут организованы наблюдательные посты за обстановкой с пожарами, складывающейся в окрестностях донской столицы. Для наблюдения за складывающейся обстановкой используются бинокли и мобильные средства связи», — уточнили в ведомстве.

Подобный мониторинг природных пожаров наряду с применением авиации или беспилотных летательных аппаратов позволяет наблюдать за большими площадями и оперативно сообщать об огневых точках в подразделения пожарной охраны. Такие меры уже доказали свою эффективность.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в минувшие выходные зарегистрировано 19 ландшафтных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 0,6 гектара.

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