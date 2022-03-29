Тольятти, Самарская область, , 15:42 — REGNUM Мужчину привлекли к ответственности в Самарской области за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 45-летний житель Тольятти разместил комментарий под одним из постов в социальной сети, дискредитирующий использование Вооруженных сил России, которые проводят специальную операцию.

Отмечается, что стражи порядка выявили и пресекли данное правонарушение.

В отношении местного жителя был собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд в Самарской области признал мужчину виновным в совершении правонарушения и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.