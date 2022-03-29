Саратов, , 15:52 — REGNUM В Саратове с августа 2018 года не менялась стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения и составляла 23 рубля за одну поездку. Затраты перевозчиков за 3,5 года сильно возросли. Об этом говорится в официальном комментарии минтранса Саратовской области.

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Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров, которая подразумевает приобретение запасных частей и оборудования, а также оплату горюче-смазочных материалов и в связи с увеличением минимального размера оплаты труда требуется повышать цены на проезд, пояснили в ведомстве.

С начала марта стоимость проезда за одну поездку повышена до 25−35 рублей в зависимости от маршрута. Это коснулось как городских, так и областных перевозчиков. С 1 апреля повысится проезд с 35 до 40 рублей по маршруту 242У «Саратов (пл. Ленина) — пос. Сторожевка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Йошкар-Оле в марте повысилась стоимость проезда по двум автобусным маршрутам.

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