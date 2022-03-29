Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM В Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стрельба

Af.mil

Задержанным оказался 36-летний екатеринбуржец. У него изъяли зарегистрированный травматический пистолет. Оружие направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 27 марта возле одного из баров Екатеринбурга. При стрельбе пострадал человек. У него диагностировали ранение руки, груди и бедра.