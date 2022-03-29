Донецк, , 15:27 — REGNUM В результате обстрелов украинских вооружённых формирований в Горловке погиб мирный житель. Об этом 29 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В штабе проинформировали, что в результате обстрела Горловки погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения. Кроме того, повреждены дома на улице Леваневского.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз за день обстреляли Горловку.