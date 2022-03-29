Москва, 29 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. После новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной мировые цены на нефть снизились более чем на 4%, это 29 марта следует из данных торгов.

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При этом стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent, по данным на 15:07 мск, составила $105,63 за баррель, снизившись на 3,52%. В то же время, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI подешевела на 3,7%, до $102,04 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нефть марки Brent подешевела 28 марта почти на 7%, нащупав поддержку в районе $106 за баррель.