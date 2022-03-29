Марсель, Франция, 29 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Два автобуса с украинскими беженцами прибыли во вторник, 29 марта, в Марсель к паромной переправе «Le Méditerranée», передает BFM TV.

Лодка в порту Марселя

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118 украинских беженцев прибыли автобусами в Марсель для размещения на пароме.

Паром сможет принять до 1700 человек и станет крупнейшим центром приема украинских беженцев во Франции. В последние дни судно было реорганизовано для размещения беженцев, в основном женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-релизе группы Mulliez, в которую входит компания «Декатлон», пояснили, почему компания приняла решение уйти из России.