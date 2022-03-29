Бишкек, 29 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Первый вице-премьер-министр Киргизии Арзыбек Кожошев обсудил с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым проблемы, возникающие при прохождении грузовых машин через киргизско-казахскую и российско-казахскую границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан, граница с Киргизией

Высокопоставленные чиновники договорились не допускать скопления автофур на границе.

Также достигнуты договоренности о принятии совместных мер по недопущению ввоза и вывоза неучтенного товара, и о возврате автотранспорта в Киргизию в случае отсутствия у перевозчиков электронных счетов фактур.

По итогам встречи представители правительств Киргизии и Казахстана приняли решение проводить подобные переговоры на ежемесячной основе с целью мониторинга и оперативного решения возникающих проблем в сфере грузовых перевозок.

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