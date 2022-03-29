Бразилиа, , 15:31 — REGNUM Участники девятого форума Группы Пуэбло встретятся в бразильском Рио-де-Жанейро 29 марта и обсудят основные перспективы развития региона. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Председателем форума станет бывший президент и основной фаворит на грядущих выборах в Бразилии Луис Лула да Силва. Альянс включает в себя левых и прогрессивных лидеров из Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Сальвадора, Мексики, Парагвая, Перу и Уругвая, но во встрече 29 марта примут участие представители 16 стран.

Лидеры обсудят идеи привлечения инвестиций в региональную экономику, образование, здравоохранения и науку, а также обсудят вопросы преступности и безопасности.

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