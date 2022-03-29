Бишкек, , 15:22 — REGNUM Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение законопроект, предлагающий вновь разрешить деятельность игорных заведений на территории республики. Об этом сообщили в правительстве республики.

Казино (сс) GregMontani

В ведомстве утверждают, что это необходимо для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и увеличения доходов бюджета страны.

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Отмечается, что открывать казино в Киргизии смогут только юридические лица в форме общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества, получившие государственную лицензию на платной основе.

Размер платы за разрешение на организацию игорной деятельности будет определять правительство.

Также Минэкономики подчёркивает, что гражданам Киргизии, иностранцам младше 21 года и недееспособным иностранным гражданам будет запрещено посещать казино в качестве клиентов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. Впоследствии, 13 апреля 2015 года, был подписан закон о запрете букмекерских контор и тотализаторов.

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