Москва, , 15:21 — REGNUM Запрет Японии на экспорт предметов роскоши в Россию будет малозаметен по большинству позиций, за исключением автомобилей премиум-класса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Рынок. Япония pythong

«В первую очередь, речь идёт о марках Lexus и Infiniti, которые специализируются на высоком ценовом сегменте.

Приостановка прямых поставок автомобилей на российский рынок из Японии была бы более ощутимой при нормальном функционировании данного сегмента рынка.

Но в начале 2022 года сохранялись проблемы, связанные с дефицитом полупроводников и нарушениями в цепочках поставок, из-за которых наблюдалось ограниченное предложение автомобилей при исключительно высоком уровне цен.

Если предположить, что запретительные меры будут носить краткосрочный характер, до конца 2022 года, то негативный эффект от их введения будет практически незаметен из-за кризисной ситуации на мировом автомобильном рынке.

Политика импортозамещения должна быть направлена на развитие производства комплектующих и вспомогательных компонентов, а также оборудования для выпуска готовой продукции массового спроса, к примеру, той же бумаги для печати.

Производство товаров премиум-сегмента является следующим этапом развития промышленного сектора, что в краткосрочной перспективе представляется экономически нецелесообразным», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда заявил, что власти Японии вводят запрет на поставки предметов роскоши в Россию.

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