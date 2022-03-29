Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Украина предоставила России письменные предложения, сообщил 29 марта глава российской делегации Владимир Мединский.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Мединский

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По итогам первого дня очных переговоров с украинской делегацией он рассказал, что РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

В целом Владимир Мединский оценил ход переговоров с Украиной как конструктивный.