Салехард, 29 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году компании топливно-энергетического комплекса будут сохранять свою активность и воплощать новые инвестиционные проекты. Об этом говорилось на заседании окружного экспертного совета по природопользованию, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Gazprom.ru Добыча газа

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В совещании приняли участие представители «Газпрома», «НОВАТЭКа», «Газпром нефти», «Лукойла», «Роснефти», «Сургутнефтегаза». Обсуждались планы добычи и использования углеводородного сырья до 2030 года с учетом сложившейся экономической ситуации.

Ямал по итогам работы в 2021 году сохранил лидирующую позицию в стране по объемам добытого газа и нефти. Рост по сравнению с 2020 по добыче газа составил на 13%, по конденсату — на 16,3%. В ЯНАО в 2021 году добыча нефти составила 36,1 млн тонн, газа — 617,5 млрд кубометров, конденсата — 27,8 млн тонн.