Цхинвал, 29 марта, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Центризбирком Южной Осетии направил приглашения наблюдателям на выборы президента республики в Россию, Абхазию, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом 29 марта сообщила агентству «Рес» секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова.

Флаг Южной Осетии

«Своё участие в выборах в качестве наблюдателей уже подтвердили представитель общественной палаты РФ и представители Луганска», — рассказала она.

Авлохова отметила, что также наблюдатели будут от парламента Южной Осетии. В Приднестровье сообщили, что в этот раз их представители не смогут посетить Цхинвал. Остальные ответы в ЦИК будут ждать до 1 апреля.

Напомним, выборы президента Южной Осетии должны пройти 10 апреля. К выборам допущены пятеро: действующий президент Анатолий Бибилов, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев и депутат Гарри Мулдаров.