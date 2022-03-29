Кострома, 29 марта, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Мобильный пункт вакцинации на Сусанинской площади в Костроме возобновляет работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Костромской области Полина Железова.

Наталья Диева ИА REGNUM Пункт вакцинации в центре Костромы

Напомним, передвижной комплекс начал работать в октябре 2021 года. Через месяц его забрали на ремонт, но затем решили не возвращать на привычное место. Теперь он будет принимать посетителей все дни недели, кроме воскресенья с 10 до 13 часов.

График работы прививочных пунктов в торговых центрах также изменился. Медики будут делать уколы в трёх торговых центрах Костромы — «Солнечном» и «РИО» по вторникам с 17 до 19 часов, в субботу с 11 до 13 часов. Для людей, прошедших вакцинацию, продумали «бонусы» — консультации онколога и эндокринолога. Также привиться от коронавируса можно в «Коллаже» по средам с 10 до 12 часов, в субботу с 11 до 13 часов.