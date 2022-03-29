Йошкар-Ола, 29 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 29 марта в пяти медицинских учреждениях развернуто 170 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает минздрав республики.

ИА REGNUM Пустые койки в «Ленэкспо»

Таким образом, число в инфекционных стационарах сократили еще на 20 единиц.

При этом замминистра здравоохранения республики Юлиана Зейтулаева отметила, что, судя по статистике других стран, нужно быть готовыми к новой волне подъема заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 29 марта лечение получают 98 пациентов, из них у 29 человек подтверждено заражение коронавирусом.