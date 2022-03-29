Москва, 29 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Об этом 29 марта заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными», — сказал он.

Также Фомин призвал Киев полностью исключить практику пыток, применяемых к российским военнопленным, а также к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры для исключения подобной практики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия в ходе переговоров с Украиной заявила протест в отношении появившихся в сети видео с издевательствами над пленными российскими военными, Киев обещал принять самые жесткие меры.