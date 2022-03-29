Москва, 29 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» смогла найти все считавшиеся потерянными подводные лодки Великой Отечественной войны. Об этом 29 марта заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Анна Алябьева, ИА REGNUM Илья Чукалин

«Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» вместе с РГО — мы его поддерживали несколько лет. За это время они фактически все подводные лодки, Вы сами всё знаете хорошо, нашли в Финском заливе», — заявил Чукалин.

«В Финском заливе все, которые были потеряны, погибли, в Министерстве обороны эти подводные лодки числились ненайденными — они нашли все за это время, за пять лет, и грантовое финансирование. За это им даже премию РГО дали. Шойгу им вручал. Они в этом смысле молодцы, очень хорошая команда», — указал он.