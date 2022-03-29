Москва, 29 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Европейский союз отвергает российское требование об оплате за поставки природного газа в рублях. Об этом 29 марта заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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Он рассказал, что позиции стран Евросоюза и G7 по данному вопросу совпадают, а министры энергетики «Большой семёрки» отвергли требование России оплачивать поставки газа в рублях.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — сказал Мемер.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет поставлять газе в Европу без оплаты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.