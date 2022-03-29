Москва, 29 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили по телефону ход российской специальной военной операции на Украине, а также переговоров Москвы и Киева. Об этом 29 марта сообщили в МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Владимир Макей

«Министры обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России на Украине и российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что, согласившись на переговоры с Украиной, Россия дает шанс дипломатии, но не хотела бы видеть западные страны в качестве посредников, поскольку «они уже отчелночили свое», верить им нельзя.

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