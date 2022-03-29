Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону ситуация с неприятным запахом воды из кранов вновь повторилась. Проблема заключается в ухудшении качества воды в реке Дон, разводят руками в АО «Ростовводоканал».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рыбный и болотистый запах появился из-за летучих органических веществ. Устранить причину неприятного запаха должны помочь уже давно знакомые всем способы очистки воды — корректировка доз реагентов, промывка труб. Горожан просят набраться терпения и дождаться улучшения ситуации с водой.

«Весной планируется установить три установки дополнительной очистки воды. Рыбный запах пойдет на спад в конце апреля», — уточнили в АО «Ростовводоканал».

ИА REGNUM сообщало, что подобная проблема возникла в Ростове-на-Дону и весной 2021 года. Тогда неприятный запах воды и различные примеси в ней губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал управленческим просчётом.

Затем специалисты лаборатории анализа воды «Ион», расположенной в научном парке МГУ имени Ломоносова, признали воду из Ростова-на-Дону опасной для здоровья. Роспотребнадзор также заявил, что вода не соответствует санитарным нормам питьевой воды.

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