Чебоксары, 29 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В столице Чувашии подписано разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя по улице Гражданская. Об этом сообщает в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Cap.ru Дом достроен

По его словам, 29 марта минстрой Чувашии выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного дома по улице Гражданской, 6, застройщик которого (общество «Кратонстрой») обанкротился.

«Семь лет 77 дольщиков ждали этого дня», — написал Денис Спирин.

После проведения необходимых процедур квартиры будут переданы дольщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах продолжается работа по восстановлению прав дольщиков. Готовность дома по улице Калинина, 83 составляет 90%, для достройки позиции № 5 в Соляном заключён контракт с ООО «ТехСтройКазань», по дому № 7 на площади Речников разработана проектно-сметная документация, решаются вопросы по позиции № 5 по улице Гагарина. В федеральный фонд защиты прав дольщиков направлено ходатайство об инициировании банкротства строительных компаний «Лидер» (четыре проблемных объекта) и «ГрандСтрой» (два долгостроя).