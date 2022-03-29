Сыктывкар, , 15:14 — REGNUM Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России. Об этом 29 марта сообщает.

Александр Большунов (сс)Granada

Большунов завоевал золотую медаль, придя первым к финишу и преодолев дистанцию за 37 минут 58,6 секунды.

Вторым финишировал Ермил Вокуев, отставание которого составило 19,8 секунды. Замкнул тройку Илья Порошкин (+38,5 секунды).

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.

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