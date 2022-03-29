Оренбург, 3 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Оренбурге цены на футбольную игру между ЦСК и ФК «Оренбург», которую с нетерпением ждут фанаты, вызвали негативную реакцию со стороны болельщиков. На официальной странице оренбургского футбольного клуба в соцсети стоимость вызвала бурное обсуждение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цена варьируется от 500 до 3 тысяч рублей. Самые дешевые билеты были раскуплены засчитанные часы. В своих комментариях болельщик выразили несколько мнений по поводу высокой цены: на стоимость влияет небольшая вместимость стадиона и матч с чемпионом России. Кроме того, фанаты затронули тему перекупов и значительного количества мест для vip-персон.

Добавим, матч Оренбург — ЦСКА состоится 7 августа на стадионе впоселке Ростоши. 3 августа в кассах Оренбурга продолжается продажа оставшихся билетов.

Стоит отметить, что 1 августа губернатор Юрий Берг на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши провел рабочее совещание по вопросу реконструкции объекта. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, работы ведутся согласно утвержденному графику. На данный момент «Газовик» практически готов к первому матчу Премьер — Лиги.

Полный цикл работ включает реконструкцию всех четырех трибун стадиона. В настоящее время введены в эксплуатацию западная, восточная и северная трибуны. Завершен ремонт помещений административного здания стадиона. Идет монтаж ограждения северной трибуны и рассекателей на входе между северной и восточными трибунами. Все необходимые мероприятия планируют выполнить до 5 августа. Работы на южной трибуне должны завершиться в середине сентября 2016 года. После этогофутбольная арена будет соответствовать требованиям Российской футбольной Премьер — Лиги.