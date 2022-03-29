Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Инфляция, достигшая в США самой высокой отметки за последние 40 лет, является главным экономическим вопросом, беспокоящим американских граждан, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения сообщает The Hill.

Инфляция Picserver.org

Как показало исследование Gallup, результаты которого были опубликованы 29 марта, 17% респондентов заявили о том, что больше всего их беспокоит инфляция. В январе и феврале таким же образом отвечали 8% и 10% опрошенных соответственно.

Почти шесть из десяти респондентов — 59% — заявили, что теперь их очень беспокоит рост бытовых расходов.

По данным исследовательской организации, наибольшая разница в оценках нынешней ситуации в экономики США наблюдается не в различных социальных группах — например, по поводу инфляции обеспокоено значительное количество как тех, кто заработает $40 тыс. в год (63%), так и тех, кто в год получает больше $100 тыс. (58%).

Напротив, наибольшая разница наблюдается, когда дело касается политических разногласий. Среди республиканцев по поводу больших темпов инфляции обеспокоены 79%, тогда как среди демократов — 35%. Сторонники независимых кандидатов ближе к республиканцам: среди них инфляцией обеспокоены 63%.