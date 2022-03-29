Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленинградской области за неделю вырос на 19,9% по всем возрастным группам. Об этом 29 марта сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«В целом, уровень заболеваемости среди совокупного населения находится ниже недельного порогового уровня на 42,3%. Уровень заболеваемости детей ниже недельных пороговых уровней, в том числе у детей 0−2 года на 62,4%, детей 3−6 лет на 50,2%, детей 7−14 лет на 61,2%», — отметили в управлении.

Среди детского населения наиболее высокая заболеваемость, как и на 11-ой неделе, отмечена среди детей в возрасте 3−6 лет. Дети до 14 лет составляют 47,6% от числа всех заболевших.

«Госпитализированы за неделю с гриппом и ОРВИ 35 человек, из них дети — 22 человек», — указали в управлении.

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