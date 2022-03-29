Таллин, , 15:13 — REGNUM Договоры на поставку газа из России в страны Евросоюза заключены на очень долгий срок и в них прописаны конкретные условия. Одно из них — валюта для расчета. Об этом заявил экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель в своем комментарии для портала гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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«Требование продавца газа рассчитываться в рублях — как бы это ни было абсурдно — является односторонним нарушением договора», — считает Луйкмель.

Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому недружественные страны впредь должны будут рассчитываться за газ в рублях, в какой-то степени может увеличить число сохранившихся рублевых сделок на валютном рынке, продолжил эстонский финансист.

Он напомнил, что поскольку Центробанк России попал под санкции, то возможности России поддержать курс рубля на зарубежных рынках ограничены. До кризиса основная часть рублевых сделок осуществлялась в Москве. Это значит, что покупатели газа сейчас были бы вынуждены открывать рублевые счета в российских банках.

Эстонский банкир перечислил плюсы от продолжения получения Москвой денег за российский газ в западной валюте: «Поступление большого количества иностранной валюты на рублевый рынок позволило бы Центробанку России несколько удобнее контролировать курс рубля, несмотря на введенные санкции. Более стабильный и сильный рубль снизил бы рост цен на импортные товары для российских потребителей. Стабилизация курса рубля позволила бы сократить убытки банков, а Центробанку РФ в некоторой перспективе — снизить процентные ставки с нынешних 20%».

«Если Путин вынудит западные страны смягчить санкции или сократить влияние уже действующих санкций при помощи торговли электроэнергией и укрепить рубль, то это повысит доверие к нему внутри страны», — считает Луйкмель.

Он также признал, что требование рассчитываться в рублях вызывает у Запада некоторое замешательство: «Европейский союз импортирует из России около трети потребляемого газа. Понятно, что требованием платить в рублях пытаются смягчить влияние санкций и вызвать разногласия среди лидеров стран, которые их ввели».

По мнению эстонского финансиста, такая цель не будет иметь особого влияния, а усложнение оплаты за газ ускорит отказ Европы от российского газа.