Лос-Анджелес, США, , 15:12 — REGNUM Фотография с удивленной Николь Кидман, сделанная на церемонии вручения «Оскара», в действительности не относится к моменту, когда Уилл Смит дал пощёчину Крису Року. Об этом 29 марта сообщает портал Screen Rant.

Николь Кидман Georges Biard

Фотограф Мён Чун, являющийся автором снимка, рассказал, что снял Кидман во время рекламной паузы. Он пояснил, что в этот момент актриса увидела в другом конце зала Джессику Честейн. Чун добавил, что Кидман тогда помахала коллеге обеими руками, после чего Честейн подошла к ней и поприветствовала актрису и её мужа Кита Урбана.

Отметим, ранее пользователи соцсетей стали публиковать коллажи на тему произошедшего на «Оскаре» между Уиллом Смитом и Крисом Роком. Некоторые из них использовали в том числе фото с Кидман.

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