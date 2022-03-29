Уфа, , 15:13 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошло в Уфе. Об этом сообщает пресс-служа ГИБДД по Башкирии.

Скорая помощь Ako.ru

Сообщается, что днем 29 марта на перекрёстке улиц Интернациональная и А. Невского столкнулись автомобиль «Hyundai Greta» и автомобиль скорой медицинской помощи «ГАЗ».

К счастью никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.