Пекин, 29 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая на давало рекомендации трём крупнейшим нефтегазовым компаниям страны сократить участие в проектах в России. Об этом 29 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

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«Мне неизвестно об упомянутой вами ситуации. Намерен подчеркнуть, что Китай и Россия всегда вели обычное торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды», — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее агентство Reuters заявило, что в марте министерство иностранных дел КНР вызвало должностных лиц трёх энергетических компаний, чтобы посоветовать им пересмотреть свои деловые связи с российскими партнёрами и перейти к местным операциям. В частности, речь идёт о компаниях Sinopec, PetroChina и CNOOC.

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Внешнеполитическое ведомство, по информации издания, предупредило, что фирмам следует избегать «опрометчивых шагов» при покупке российских активов.