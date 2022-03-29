Оренбург, 29 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области с улучшением погодных условий снимают ранее введенные ограничения. Движение транспорта восстанавливается. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Приуралье».

Lenobl.ru Трасса

С 16:15 по местному времени (14:15 мск) открыт участок трассы М-5 «Урал» (Подъезд к Оренбургу) от Новосергиевки до Холодных Ключей. С 17:00 снято ограничение для всех видов транспортных средств на участке трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке от Абдулино до Анатольевки.

Напомним, из-за ненастья в регионе перекрывали участки на ряде трасс. В Оренбургской области властвовал ветер и низовая метель. В настоящее время в регионе остается закрытым только участок дороги М-5 «Урал» (Подъезд к пункту пропуска «Орск») от Краснощеково до Гая.