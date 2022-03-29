Цхинвал, 29 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Запланированные на конец марта Женевские дискуссии, в рамках которых проводят переговоры представители Южной Осетии, Абхазии и Грузии, отложили на неопределённый срок. Об этом агентству «Рес» 29 марта сообщил госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Дата и формат проведения переговоров в рамках Женевских дискуссий будут обсуждаться позднее», — сказал чиновник.

56-й раунд переговоров по вопросам безопасности в Закавказье бы назначен на 29 и 30 марта. До этого представители Цхинвала, Сухума и Тбибиси собирались в декабре 2021 года.

Женевские дискуссии начали проводить с октября 2008 года. Механизм создан для снятия напряжения в регионе, обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных проблем. Представители Цхинвала и Сухума постоянно поднимают вопрос о подписании соглашения о неприменении силы, но Тбилиси не соглашается на это.