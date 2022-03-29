Москва, , 15:10 — REGNUM За последние годы серьёзно выросла доля получающих гранты НКО в регионах. Об этом 29 марта заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин Анна Алябьева © ИА REGNUM

«У нас до создания Фонда президентских грантов, в 2016 году, 40% президентских грантов уходило организациям в городе Москве. Это не так уж и плохо. Почему? Потому что в Москве расположены общероссийские и межрегиональные организации, которые только «прописку» имеют в Москве, штаб-квартиру, а реально работают на всю страну», — заявил Чукалин.

«Но сейчас этот объём, московские организации — это 11%. То есть мы всё-таки увеличили долю регионов. При этом они не остались без поддержки, мы им сохранили тот уровень поддержки. Просто огромное увеличение, которое благодаря Вашим решениям произошло, ушло как раз в регионы. Это была опять же задача, которую Вы ставили в своих поручениях, чтобы мы более активно работали с регионами, чтобы у людей подальше от Москвы была возможность, когда они сталкиваются с трудностями», — указал он.