Москва, , 15:10 — REGNUM Инициатива правительства РФ об отсрочке от армии IT-специалистов с высшим образованием призвана сократить кадровый голод в сфере IТ, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г.В. Плеханова Наталья Мамедова.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

«А потребность в них растет не только в реальной экономике, но и на государственной службе, как гражданской, так и военной.

В этой связи предоставлять отсрочку от армии разумно тем специалистам с высшим образованием, которые не могут пройти службу в научных ротах Вооруженных силах России.

В документе правительства РФ указано, что удержать молодые кадры имеют возможность только ИТ-компании. И это рассчитано на укрепление ИТ-кластера в экономике.

Но при этом лишает той же возможности иные компании, в которых по специальности работают выпускники ИТ-направлений.

Кроме того, данная инициатива будет стимулировать студентов более активно искать работу уже на последних курсах.

Также велика вероятность того, что сами ИТ-компании будут рассматривать возможность удержания молодых специалистов в качестве нематериальной мотивации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от военной службы для специалистов компаний, работающих в области информационных технологий (IT).

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