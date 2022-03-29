Стамбул, Турция, , 15:07 — REGNUM Встреча президентов России и Украины возможна вместе достижением договорённости между странами, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По итогам первого дня очных переговоров он рассказал, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины на уровне МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сделает два шага к деэскалации конфликта с Украиной, проинформировал Мединский.