Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Украины возможна вместе достижением договорённости между странами, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

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По итогам первого дня очных переговоров он рассказал, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины на уровне МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сделает два шага к деэскалации конфликта с Украиной, проинформировал Мединский.