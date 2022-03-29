Джакарта, , 15:06 — REGNUM Азербайджан и Индонезия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

За эти 30 лет, в частности, под руководством президента Ильхама Алиева и президента Джоко Видодо, между Азербайджаном и Индонезией сложились прочные и доверительные отношения сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

Индонезия является одной из стран, которая самым решительным образом осуждает военную агрессию Армении против Азербайджана.

В течение 2021 года товарооборот между двумя странами составил 174 107 000 долларов США, из которых 169 783 700 долларов США приходится на экспорт нефти из Азербайджана в Индонезию. Большую часть экспорта Азербайджана в Индонезию составляют нефть и нефтепродукты, в то время как Азербайджан импортирует из Индонезии пальмовое масло, кокосовое масло, текстиль и кофе.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в регионе Джокьякарта в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,3