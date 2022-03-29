Самара, 29 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомашин произошло в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на 4 км автотрассы Самара — Волгоград — Новокуйбышевск номер два.

Сообщается, что за медпомощью никто не обращался. Сотрудники полиции регулируют движение, оказывают помощь водителям, оформляют необходимые документы. Отмечается, что ДТП произошло в условиях неблагоприятных погодных условий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ограничили движение на участке федеральной трассы.