Краснодар, , 15:04 — REGNUM Документы об установлении нового тарифа в транспорте МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» направят на согласование в надзорные органы, сообщили в пресс-службе администрации города. В ближайшее время будет подготовлено заключение об экономическом обосновании, проект постановления пройдёт проверку в прокуратуре.

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«Во время подготовки заключения об экономическом обосновании тарифа КТТУ мы проверили все статьи расходов предприятия. Сверхнормативных затрат не выявлено. В 2022 году перевозка одного пассажира обойдётся предприятию почти в 33 рубля. На сегодняшний день считаем необходимым повысить стоимость проезда до 35 рублей. В эту сумму в том числе войдут безубыточные расходы на содержание и обслуживание транспорта, а также индексация заработной платы сотрудников», — сообщил начальник управления цен и тарифов мэрии Краснодара Дмитрий Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Краснодара анонсировали повышение цен в краснодарских муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах до 35 рублей за поездку. Необходимость повышения тарифа объяснили снижением пассажиропотока, необходимостью индексации зарплаты водителям с целью привлечения кадров. Сейчас стоимость проезда в муниципальном транспорте Краснодара составляет 30 рублей.

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