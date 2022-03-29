Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ООО «Елисеев Палас отель», входящий в группу компания (ГК) «Талион» миллиардера Александра Ебралидзе, которому принадлежит часть пятизвёздной гостиницы «Талион Империал» на Невском проспекте. Об этом 29 марта сообщает «Коммерсант-Петербург».

Банкротство Thebluediamondgallery.com

С иском о признании компании банкротом в суд обратился Банк «Санкт-Петербург», который в 2010 году выделил 5,5 млрд рублей ООО заем. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году банк отсудил долг у «Елисеев палас отель», а также обратил взыскание на заложенное имущество (14,2 тыс. кв. метров площадей отеля «Талион Империал» и часть земельного участка под ней).

«При продаже отеля кредитная организация может получить не менее 80% средств, поскольку является залоговым кредитором. Однако найти покупателя на площади, стоимость которых оценивается в 2,5−3 млрд рублей, будет непросто из-за низкой ликвидности актива», — сообщает издание.

Заметим, что у Ебралидзе есть еще один бизнес — ООО «Современные технологии обработки древесины» (СТОД), который также находится на стадии банкротства. В январе на деревообрабатывающем предприятии было введено конкурсное производство по заявлению ВЭБ.РФ. Общий размер обязательств СТОД перед кредиторами на конец января составлял 45,1 млрд рублей, что более чем на 15 млрд рублей превышает стоимость его совокупных активов.

Напомним, сам миллиардер в настоящий момент находится в СИЗО по делу о незаконном присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в «Констанс-банке», где до отзыва лицензии он был одним из акционеров.

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