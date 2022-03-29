Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора на уровне министров иностранных дел. Об этом глава делегации России, помощник президентаВладимир Мединский сообщил 29 марта журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

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По итогам очного раунда переговоров в Стамбуле он отметил, что разговор был содержательным, стороны согласовали решение, позволяющее провести встречу главы государств. Путин и Зеленский могут встретиться «одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел».

Тем более, что в момент парафирования и рассмотрения деталей договора можно будет обсудить различные политические нюансы и детали, добавил Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской делегации отметил также, что при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса возможность заключить мир между Россией и Украиной заметно приблизится.

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