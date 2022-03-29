Россия сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях
Москва, 29 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Министерство обороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, заявил 29 марта заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Tourister.ru
Министерство обороны РФ
«Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сказал он.
По его словам, соответствующее решение было принято по итогам первого дня российско-украинских переговоров в Стамбуле.