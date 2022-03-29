Тбилиси, 29 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Грузия может использовать конфликт на Украине для того, чтобы ускорить вступление в Евросоюз. Об этом 29 марта заявила депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

Флаг Грузии

«Мы не имеем права упустить этот исторический момент», — сказала она в ходе пленарного заседания.

Нацвлишвили отметила, что члены партии уже проводят рабочие встречи с представителями западных стран, в том числе с депутатами Европарламента. Она призвала все политические силы Грузии объединиться для этого вопроса.

«В этом контексте особенно важно знать, что делает правительство, и я хотела бы еще раз напомнить, что правительству Грузии необходимо иметь стратегию членства в ЕС», — заявила Нацвлишвили.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что заявка на вступление республики в ЕС будет направлена в 2024 году. Но он её направил 3 марта 2022 года вслед за заявкой от Украины.