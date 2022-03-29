Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом 29 марта заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

(сс) Mil.ru Фомин Александр Васильевич

Он пояснил, что военная активность по этим направлениям будет снижена ради успеха переговоров между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, глава делегации Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага для деэскалации конфликта.