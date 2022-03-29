Саратов, , 15:04 — REGNUM Главным врачам районных больниц и поликлиник Саратовской области в случае срыва конкурсных процедур по закупке медоборудования предложено добровольно отказаться от половины своей зарплаты. С такой инициативой выступил заместитель председателя регионального правительства — министр здравоохранения области Олег Костин.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

В 2022 году в рамках модернизации районных больниц планируется приобрести 198 единиц медоборудования, в том числе 12 маммографов, семь рентгенаппаратов, три флюорографа, три компьютерных томографа и магнитно-резонансный томограф.

В целом закупки организуются в плановом порядке, но по нескольким учреждениям заметны отставания от ранее согласованного графика.

Министр подчеркнул, что медицинское учреждение является заказчиком приобретения оборудования и подготовки помещений, персональная ответственность возложена на главного врача. Время подготовки контрактов неоднократно переносилось. Крайний срок — 1 апреля, отметил Костин.

«Настойчиво рекомендую всем ускориться и настроиться на результат. Тем, кто меня не слышит, заранее предлагаю добровольно отказаться от половины своей заработной платы в случае срыва конкурсных процедур. Нужно понимать, что за каждой единицей оборудования стоит человек, который нуждается в профильной или специализированной диагностике на современном аппарате. И если своей нерасторопностью вы лишаете пациента этой возможности — отвечайте. В том числе, рублем», — подытожил зампред.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию первичного звена здравоохранения Саратовской области в 2022 году выделено около 2 млрд рублей. Участвуют в реализации программы 40 медорганизаций.

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