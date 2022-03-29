Вологда, 29 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Вологде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма, сообщает региональный Следком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

«Согласно материалам, мужчина в 2019—2021 годах неоднократно выезжал в командировки за пределы области. При этом он использовал автомобильный транспорт, в том числе, служебный. Однако в бухгалтерию подозреваемый предоставлял авансовые отчеты с ложными сведениями о поездках на железнодорожном транспорте. Ущерб составил свыше 53 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии задержаны подозреваемые в мошенничестве в отношении пенсионеров.